Rússia usa drones ‘kamikazes’ para atacar cidades na Ucrânia

Autoridades ucranianas confirmaram que um dos ataques atingiu um edifício residencial em Kiev; chefe de gabinete pediu ‘mais sistemas de defesa antiaéreos o mais rápido possível’

MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN / S Governo de Vladimir Putin utilizou equipamentos para a atacar a capital da Ucrânia, Kiev, nesta segunda-feira, 17



A Ucrânia acusou a Rússia de atacar a capital Kiev com “drones kamikazes” nesta segunda-feira, 17. Segundo as autoridades ucranianas, foram detectados ataques com drones em Kiev e outras ofensivas com mísseis em Dnipropetrovsk e Sumi. Além disso, os ucranianos classificaram o ataque como um “ato de desespero” por parte de Moscou. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou sobre os ataques, confirmando a utilização de drones por parte do governo de Vladimir Putin, mas dizendo que isso não “quebrará” o país. “O inimigo pode atacar nossas cidades, mas não conseguirá nos quebrar. […] Drones suicidas e mísseis estão atingindo toda a Ucrânia”, afirmou Zelensky. Sirenes antiaéreas foram ouvidas na capital entre 6h30 e 6h55 (horário local), sendo que um dos ataques atingiu um edifício residencial. Vitali Klitschko, prefeito de Kiev, informou que o corpo de uma mulher foi encontrado entre os escombros e que outras três pessoas foram hospitalizadas.

Os ataques aconteceram uma semana após o disparo em larga escala de mísseis russos. Os ataques duraram dois dias, atingiram cidades de toda a Ucrânia e cortaram o fornecimento de energia elétrica em diversas regiões. À AFP, o morador Sergiy Prijodko disse que os ataques às segundas-feiras têm se tornado comuns e que são “a nova maneira de começar a semana”. O chefe de gabinete da presidência da Ucrânia, Andriy Yermak, disse que o país precisa de “mais sistemas de defesa antiaéreos o mais rápido possível”. “Os russos pensam que isto vai ajudá-los, mas demonstra apenas o seu desespero”, continuou Yermak. O ministério da Defesa da Ucrânia disse ter derrubado 37 drones Shahed-136 iranianos e três mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia contra o território ucraniano.

*Com informações da AFP