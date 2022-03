Rússia usou bombas de fragmentação e pode ter cometido crime de guerra, diz organização de direitos humanos

Segundo a HRW, exército russo utilizou equipamento que não distingue alvos civis de militares durante ataques a Kharkiv, o que pode configurar crime de guerra

Handout / UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP Bombardeio no centro de Kharkiv deixou pelo menos 10 mortos, segundo o Ministério do Interior da Ucrânia



O exército da Rússia teria utilizado bombas de fragmentação durante os ataques à cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, o que pode configurar um crime de guerra. O apontamento foi feito pela Human Rights Watch (HRW) nesta sexta-feira, 4. O equipamento não faz distinção entre alvos civis e militares. Segundo a HRW, as forças russas atacaram pelo menos três áreas residenciais na cidade no último dia 28. A entidade afirma que identificou o lançamento do tipo de munição. “Kharkiv sofre ataques contínuos das forças russas, então os civis precisam se esconder em porões para evitar explosões e estilhaços”, afirmou o diretor de armamento da HRW, Steve Goose. “Usar bombas de fragmentação em áreas habitadas mostra um desprezo absoluto pela vida das pessoas”, continuou o diretor. A HRW considera que a utilização do equipamento “pode constituir um crime de guerra”. O equipamento contém várias dezenas de pequenas bombas que se espalham. Como algumas não explodem no momento do lançamento, podem se tornar minas terrestres e serem ativadas por pedestres. A Convenção de Oslo de 2008 proíbe a utilização do equipamento, mas a Rússia não assinou o documento.

NEW: Russian forces fired cluster munitions into at least three residential areas of Kharkiv, #Ukraine’s second largest city, on February 28, 2022. The use of these weapons might constitute a war crime. https://t.co/S7cgZFAifn pic.twitter.com/rMubla6C1a — Human Rights Watch (@hrw) March 4, 2022

*Com informações da AFP