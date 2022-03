Rússia vai abrir corredores humanitário em 1º de abril

Chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional informou que as pessoas vão poder ir de Mariupol para Zaporozhye; há uma lista de medidas que devem ser seguidas pela Ucrânia

Attila KISBENEDEK / AFP Policiais da Hungria ajudando pessoas que cruzaram a fronteira



O chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional, coronel-general Mikhail Mizintsev, informou nesta quinta-feira, 31, que a Rússia vai abrir corredores humanitários a partir do dia 1º de abril de Mariupol – cidade completamente devastada pela invasão russa – a Zaporozhye . “A pedido pessoal do Presidente da França e do Chanceler Federal da Alemanha ao presidente da Rússia, a partir das 10h, horário de Moscou, em 1º de abril de 2022, as Forças Armadas Russas reabrem um corredor humanitário de Mariupol a Zaporozhye”, disse. Segundo Mizintsev, a retirada dos civis vai contar com a presença de representantes do Alto Comissariado da ONU para Refugiados e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

Durante o comunicado, o chefe do Centro de Controle, enfatizou algumas medidas que precisam ser adotadas por Kiev para que a evacuação seja bem sucedida. Segundo agência russa Ria, as obrigações são: até às 3h (horário de Moscou) – publicar a declaração realizada por ele na mídia local em russo e ucraniano e notificar, representantes das embaixadas de estados estrangeiros, estruturas especializadas da ONU, da OSCE , do CICV e de outras organizações internacionais localizadas no território da Ucrânia, sobre a operação humanitária planejada; até das 6h (horário de Moscou) – notificar os civis e cidadãos sobre os locais de reunião e abertura de um corredor humanitário, e comunicar, por escrito, o lado russo e os representantes que vão estar presentes, sobre a evacuação; a partir das 9h cumprir rigorosamente as condições para criação de um corredor humanitário e estabelecer comunicação continuam com lado russo e ucraniano para troca de informações sobre o andamento das evacuações e o início efetivo do “regime de silêncio”.