Rússia vai abrir corredores humanitários diários da Ucrânia para Moscou

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, a evacuação vai acontecer todos os dias a partir das 10h

MENAHEM KAHANA / AFP Corredores humanitários da Ucrânia para Rússia vão funcionar todos os dias a partir das 10h



A Rússia informou nesta quinta-feira, 10, que vai abrir corredores humanitários diários da Ucrânia para Moscou. “Anunciamos oficialmente que os corredores humanitários para a Federação Russa agora serão abertos unilateralmente, sem coordenação, todos os dias a partir das 10h”, informou o Ministério da Defesa da Rússia, citado pelas agências de notícias russas. O anúncio vem em um momento em que Kiev luta para conseguir corredores para evacuar os civis dentro da Ucrânia. Segundo os russos, esses corredores ainda precisam ser negociados com a parte ucraniana. Os corredores humanitários foram acordados pelos dois países durante a segunda rodada de negociações para cessar-fogo e aprimorados no terceiro encontro. Desde o começo do conflito em 24 de fevereiro, a ONU disse que mais de duas milhões de pessoas já cruzaram as fronteiras. Estima-se que esse número aumente para quatro milhões.