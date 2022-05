Rússia vai deixar de fornecer eletricidade para Finlândia a partir de sábado

Anúncio vem um dia após país nórdico informar que vai ingressa na Otan; operadora elétrica finlandesa disse que ‘estava preparada para isso e não será difícil’

REUTERS/Ueslei Marcelino Postes de eletricidade de alta tensão



A Rússia anunciou nesta sexta-feira, 13, que vai suspender o fornecimento de eletricidade à Finlândia a partir de sábado, 14. O comunicado vem um dia após os finlandeses informarem que vão ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). “Somos forçados a suspender a importação de eletricidade a partir de 14 de maio”, informou a operadora RAO Nordic, uma filial do grupo estatal russo InterRAO, com sede em Helsinque. A decisão da Finlândia fez com que aumentasse a tensão bilateral, já que os russos ameaçaram o país em abril, alegando que haveria resposta caso eles continuassem com essa intensão de ingressas na aliança. “A RAO Nordic não tem capacidade de fazer pagamentos pela eletricidade importada da Rússia”, explicou a companhia. “Esta é uma situação excepcional, sem precedentes nos 20 anos da nossa história”, acrescentou o grupo, que espera que a situação se resolva “em breve” e que o abastecimento seja retomado. A operadora da rede elétrica finlandesa, Fingrid, garantiu que pode prescindir das importações de eletricidade da Rússia. “Estávamos preparados para isso e não será difícil. É possível gerenciar [a situação] com um pouco mais de importações de Suécia e Noruega”, disse à Timo Kaukonen, responsável de operações da Fingrid.

*Com informações da AFP