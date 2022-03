Rússia veta pagamentos em dólares ou euros pelo gás entregue à Europa

Segundo Putin, essa é uma reação ao congelamento de ativos russos por parte dos países ocidentais

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP - 04/03/2022 Putin só aceita conversar com Zelensky se todas as exigências da Rússia forem aceitas



A Rússia não vai mais aceitar pagamentos em dólares ou euros, de acordo com o anúncio realizado nesta quarta-feira, 23, pelo presidente Vladimir Putin. “Tomei a decisão de aplicar um conjunto de medidas para passar o pagamento em rublos do nosso gás fornecido a países hostis”, disse o presidente durante uma reunião de governo. Segundo ele, essa decisão é uma reação ao congelamento de ativos russos por parte dos países ocidentais. “Não faz sentido entregarmos nossas mercadorias para a União Européia, Estados Unidos, e recebermos o pagamento em dólares, euros e várias outras moedas”, disse Putin ao informar que escolheu implementar essas medidas para transferir pagamentos o mais rápido possível e que a “Rússia converterá em rublos os pagamentos pelo fornecimento de gás”. O líder russo também informou que essa mudança não vai atrasar as entregas de acordo com os volumes e preços estipulados no contrato.