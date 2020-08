Rússia: Vídeos mostram enorme explosão em posto de gasolina; assista

Pessoas que estavam em Volgograd registraram o momento da bola de fogo tomar o céu

Reprodução Explosão em tanque de gasolina balançou casas e explodiu janelas na Rússia



Uma explosão em um posto de gasolina deixou diversas pessoas feridas em Volgograd, na Rússia, nesta segunda-feira. Registros feitos por pedestres e compartilhados nas redes sociais mostram uma imensa bola de fogo e um barulho, seguido de gritos de quem estava no local. Informações iniciais dão conta de que há ao menos 13 feridos, incluindo quatro integrantes do Corpo de Bombeiros. Segundo a RBC, a explosão foi causada por um incêndio em um tanque de gasolina. A força foi tamanha que casas tremeram e algumas janelas acabaram quebradas, de acordo com o YahooNews.

Assista abaixo: