Russos lotam lojas do McDonald’s antes de suspensão das atividades

Os moradores da cidade de Moscou, capital da Rússia, se despediram nos últimos dias de marcas como McDonald’s e Starbucks. Na rede de fast food, centenas de russos lotaram unidades da franquia no último domingo, 13, com alguns casos chamando a atenção. No McDonald’s da Praça Pushkin, o primeiro fast food americano na Rússia, inaugurado em 1990, um músico se algemou na porta da unidade para protestar contra a paralisação temporária das atividades da empresa no país. Ao todo, as atividades das 850 lojas da franquia em território russo serão paralisadas como forma de retaliação à invasão russa na Ucrânia. Além de protestos, diversos estabelecimentos registraram filas enormes nos últimos dias. Em algumas lojas, foram feitos registros de funcionários cantando em meio aos últimos dias de trabalho antes da paralisação. As agências de notícias russas afirmam que esta segunda-feira, 14, deverá ser o último dia de funcionamento da maioria das lojas no país.

Confira registros das filas nas lojas da franquia:

At this point people started realising that previous standards of life are gone. That's people queuing to McDonalds to get one last touch of fast-food before this chain stops its operations in Russia pic.twitter.com/CLHgcEprF9

— Kamil Galeev (@kamilkazani) March 9, 2022