Russos que lutam pela Ucrânia comemoram ‘sucesso’ de ação na fronteira

Incursão ocorreu ao mesmo tempo em que ucranianos bombardearam vilarejos da Rússia

Dois grupos russos que combatem a guerra pelo lado da Ucrânia comemoraram, nesta quarta-feira, 24, o “sucesso” de uma incursão arriscada de suas células realizada nesta semana em território russo. Segundo eles, a ação evidencia a falta de preparação das tropas de Moscou. Para o fundador do Corpo de Voluntários Russos, Denis Kapustin, o fato das duas organizações terem conseguido entrar na Rússia e retornar à Ucrânia “pode ser considerado um sucesso”. A declaração foi feita a jornalistas próximo da fronteira, no norte do país ucraniano. Na última segunda-feira, 22, a Rússia denunciou a incursão de “um grupo de sabotadores” procedente da Ucrânia na região de Belgorod. A ação dos grupos ocorreu ao mesmo tempo em que ucranianos bombardearam vilarejos russos. Na ocasião, uma pessoa morreu e 13 ficaram feridos. “A operação está em curso. Envolve várias fases”, disse Kapustin, que se instalou na Ucrânia antes da guerra, onde organizava competições de artes marciais mistas e tinha uma marca de roupa. Esse tipo de ação, segundo Kapustin, obriga o exército russo a destacar um “grande número” de efetivos, enfraquecendo assim outras partes da fronteira e da linha de frente. “Caesar”, porta-voz da Legião Liberdade da Rússia, outro grupo que afirmou ter participado da incursão, classificou a operação como uma ação “incrível” e posou diante de um blindado que, de acordo com ele, é um “troféu” capturado das tropas russas. Cerca de 30 combatentes participaram do encontro com os jornalistas, afirmando que tinham passado aproximadamente 24 horas em território russo e que retornaram ao território ucraniano na madrugada desta quarta-feira. A Ucrânia, por sua vez, negou qualquer envolvimento nesta incursão.