‘Russos sequestraram 11 prefeitos e oito funcionários municipais’, diz prefeito de Kiev

Vitali Klitschko disse que as tropas estão cometendo atrocidades nos territórios temporariamente ocupados na Ucrânia e recorrendo à barbárie porque não podem derrotá-los

Genya SAVILOV / AFP Vitali Klitschko pede apoio para Ucrânia



Em uma declaração realizada no Telegram, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que as tropas russas já sequestraram 11 prefeitos e oito funcionários municipais desde a invasão russa que já dura mais de um mês. “Amigos! Os orcs estão mais uma vez sequestrando líderes de comunidades ucranianas. Agora, o chefe de Beryslav Oleksandr Shapovalov e o chefe do Naked Pier Oleksandr Babych foram sequestrados”, declarou. “Enfatizo que o sequestro de prefeitos de vilas, vilas e cidades, especialmente em tempos de guerra, põe em perigo todos os membros da comunidade”, acrescentou. Klitschko também informou que a Rússia está cometendo atrocidades nos territórios temporariamente ocupados na Ucrânia e recorrendo à barbárie porque não podem derrotá-los. “Assassinatos, sequestros e tortura de civis – é isso que o agressor russo está fazendo, que veio para destruir a Ucrânia e os ucranianos”, disse.

Ao fim de sua declaração, Klitschko voltou a pedir para que as organizações internacionais façam todos os esforços e apliquem todos os mecanismos e pressões possíveis para ajudar a combater e superar a invasão dos ucranianos. “Gostaria de enfatizar mais uma vez que hoje a Ucrânia está lutando não apenas por sua terra e liberdade, mas também como um posto avançado de liberdade e paz em toda a Europa”, finalizou. Durante nova reunião de negociações realizada nesta terça-feira, 29, a Rússia concordou em reduzir radicalmente a atividade militar em Kiev e Chernihiv