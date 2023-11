Saiba a identidade de 13 reféns israelenses liberados pelo Hamas neste sábado

Jovens e adultos entre nove e 67 anos foram soltos após acordo entre Israel e Hamas

Menahem Kahana/AFP Parentes, amigos e apoiadores de reféns israelenses detidos em Gaza desde o ataque de 7 de outubro por militantes do Hamas no sul de Israel, seguram cartazes e imagens daqueles tirados durante um protesto pela sua libertação na cidade central de Modiin em 16 de novembro de 2023, enquanto marcham em direção a Jerusalém



Neste sábado, 25, o grupo terrorista palestino Hamas libertou 13 reféns israelenses. A ação faz parte de um acordo entre com o Estado de Israel, mediado por autoridades do Catar e do Egito. As libertações deste sábado elevam o número total de reféns libertados para 46, de um total de cerca de 240 sequestrados em Gaza pelo Hamas durante o ataque em 7 de outubro. Desses, 26 foram libertados como parte do acordo de trégua entre Israel e o Hamas, que prevê o retorno de 50 reféns a Israel em quatro dias. Entre eles, estão as jovens Hila e Emily, de 13 e 9 anos, respectivamente. As duas amigas moravam foram capturadas no Kibutz Beeri, em um quarto de esconderijo. “Emily passou seu aniversário nos túneis de Gaza”, lamentou seu pai, Thomas Hand, em meio às lágrimas, durante uma reunião em sua homenagem em Londres.

A idosa Shoshan Haran, de 67 anos, e sua família também estão entre os reféns. Ela foi encaminhada para a Faixa de Gaza com sua família, incluindo crianças e adultos de descendência alemã. Sua família é uma das mais afetadas, pois inclui um sétimo refém, Tal Shoham, de 38 anos, o genro de Shoshan. Shiri e Noga Weiss, de 53 e 18 anos, respectivamente, também foram libertadas. Alma e Noan, de 13 e 16 anos, foram capturados pelo Hamas junto com seu pai Dror Or, 48 anos, e seu primo Liam, 18 anos. A esposa de Dror e mãe das crianças, Yonat, morreu no ataque. Mia Regev, uma jovem de 21 anos, foi sequestrada com seu irmão mais novo Itay, 18, quando tentavam fugir do festival de música Tribe of Nova.

*Com informações da AFP.