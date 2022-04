Saiba quem é Elon Musk, o homem mais rico do mundo que comprou o Twitter

Sul-africano também é dono da Tesla e SpaceX e foi eleito a personalidade do ano em 2021; ele ficou mundialmente conhecido ao tornar-se milionário antes dos 30

Frederic J. BROWN / AFP Elon Musk ficou mundialmente conhecido após tornar-se milionário antes dos 30 anos



Elon Musk foi um dos assunto mais comentados nesta segunda-feira, 25, após a confirmação de que ele comprou a rede social Twitter por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 214 bilhões). Além dessa nova aquisição, ele também é dono da empresa automotiva Tesla e da empresa de exploração espacial SpaceX. Nascido na África do Sul em 1971 e filho de um sul-africano como uma canadense, Musk é considerado o homem mais rico do mundo e, em 2021, foi eleito a Personalidade do Ano pela revista “Time”. Ele ficou mundialmente conhecido ao tornar-se milionário antes dos 30 anos. Atualmente, seu patrimônio está avaliado em US$ 273 bilhões, segundo o ranking da Bloomberg.

Bacharel em física e economia, o bilionário viveu em seu país natal até 1989, quando se mudou para o Canadá e iniciou seus estudos na Queen’s University. Entretanto, no meio do curso ele se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, onde concluiu sua graduação. Naturalizado americano, ele começou sua carreira em 1995 com a fundação da Zip2, uma empresa que oferecia um diretório para encontrar empresas on-line. A primeira sociedade foi realizada em parceria com o irmão Kimbal Musk e o amigo Greg Kouri. Eles ficaram com ela durante quatro anos, quando a venderam em 1999 para a Compaq. Musk é bastante conhecido pelo fato de ser um quebrador de paradigmas e apostar em inovações tecnológicas.

Pouco tempo depois de vender a primeira empresa que criou, Musk fundou uma outra, mas dessa vez voltada para serviços financeiros on-line e de e-mail. Denominada X.com, o empreendimento se fundiu com a Confinity – que tinha um serviço de transferência de dinheiro PayPal (nome atual da empresa) – um ano após o seu lançamento. Em 2002 ele voltou a lançar mais uma empresa, a SpaceX, dessa vez com uma aposta mais ambiciosa, e no ano seguinte fundou a Tesla. Além desses dois últimos lançamentos que ainda continuam sendo seus, ele também possui outros empreendimentos, como: Hyperloop e a Neuralink.

Aos 50 anos, Musk já se casou três vezes e tem oito filhos. Considerado uma das mentes mais empreendedoras, ele sempre demonstrou preocupação com o futuro da humanidade e com o interesse em povoar outros planetas, pois isso, seus desenvolvimento no geral são associados a tecnologias que contribuem com o desenvolvimento da humanidade e prevenção do meio ambiente. Uma de suas ideias é povoar Marte por meio da Space X. O primeiro lançamento da empresa aconteceu em 2008, mas a maior conquista só foi realizada neste ano, com o lançamento de quatro pessoas “comuns” à órbita da Terra, coisa que, até então, só tinha sido realizada por astronautas profissionais.