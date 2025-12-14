Saiba quem é o homem que desarmou um dos atiradores de ataque na Austrália

Identificado como Ahmed al Ahmed, o comerciante de 43 anos é considerado um “herói” por líderes australianos

Reprodução/Redes Sociais O homem identificado como Ahmed al Ahmed foi ferido enquanto tentava desarmar um dos atiradores e está hospitalizado



Um vídeo que mostra um pedestre desarmando um dos atiradores no ataque deste domingo (14) na praia de Bondi, na capital australiana Sydney, viralizou nas redes sociais e ganhou o mundo. Antes da identidade do homem ser divulgada, o primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns, chamou-o de “herói genuíno”. O atentado deixou 12 mortos, incluindo um dos autores dos disparos.

Em entrevista a jornalistas, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, também elogiou a ação do homem. “Hoje vimos australianos correndo em direção ao perigo para ajudar os outros, eles são heróis e sua bravura salvou vidas”, disse.

O nome do “herói” é Ahmed al Ahmed. Pai de dois, o homem de 43 anos é dono de uma frutaria em Sutherland Shire, área no sul de Sydney. Ele estava próximo à praia de Bondi, quando os disparos começaram.

No vídeo que viralizou, Ahmed al Ahmed é visto vestido com uma camisa clara e calças pretas, enquanto um dos atiradores estava com blusa e bolsa preta e calça branca.

A gravação capta o momento em que o homem atirava contra uma multidão e Ahmed al Ahmed se move, agachado, em direção ao atirador. Depois, o “herói” salta em direção ao autor dos disparos, tenta imobilizá-lo e tira o armamento de suas mãos.

O homem caí no chão e Ahmed al Ahmed aponta o rifle contra ele. O autor dos disparos saí em direção a uma passarela, onde estava o segundo atirador.

Em entrevista ao canal televisivo australiano 7News, o primo de Ahmed al Ahmed disse que ele sofreu ferimentos de bala no braço e na mão. O parente afirmou que o “herói” está no hospital, mas não sabe o estado de saúde dele.