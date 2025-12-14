Saiba quem é o homem que desarmou um dos atiradores de ataque na Austrália
Identificado como Ahmed al Ahmed, o comerciante de 43 anos é considerado um “herói” por líderes australianos
Um vídeo que mostra um pedestre desarmando um dos atiradores no ataque deste domingo (14) na praia de Bondi, na capital australiana Sydney, viralizou nas redes sociais e ganhou o mundo. Antes da identidade do homem ser divulgada, o primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns, chamou-o de “herói genuíno”. O atentado deixou 12 mortos, incluindo um dos autores dos disparos.
Em entrevista a jornalistas, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, também elogiou a ação do homem. “Hoje vimos australianos correndo em direção ao perigo para ajudar os outros, eles são heróis e sua bravura salvou vidas”, disse.
O nome do “herói” é Ahmed al Ahmed. Pai de dois, o homem de 43 anos é dono de uma frutaria em Sutherland Shire, área no sul de Sydney. Ele estava próximo à praia de Bondi, quando os disparos começaram.
No vídeo que viralizou, Ahmed al Ahmed é visto vestido com uma camisa clara e calças pretas, enquanto um dos atiradores estava com blusa e bolsa preta e calça branca.
A gravação capta o momento em que o homem atirava contra uma multidão e Ahmed al Ahmed se move, agachado, em direção ao atirador. Depois, o “herói” salta em direção ao autor dos disparos, tenta imobilizá-lo e tira o armamento de suas mãos.
O homem caí no chão e Ahmed al Ahmed aponta o rifle contra ele. O autor dos disparos saí em direção a uma passarela, onde estava o segundo atirador.
Em entrevista ao canal televisivo australiano 7News, o primo de Ahmed al Ahmed disse que ele sofreu ferimentos de bala no braço e na mão. O parente afirmou que o “herói” está no hospital, mas não sabe o estado de saúde dele.
Ver essa foto no InstagramUm post compartilhado por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)
