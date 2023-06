Saiba quem estava dentro do avião que invadiu o espaço aéreo dos EUA e foi perseguido por caças

John Rumpel, proprietário da companhia Encore Motors, empresa dona da aeronave, informou que sua filha, a neta de dois anos e a baba da criança estavam a bordo

RADOSLAW JOZWIAK / AFP Jato particular foi perseguido por caças dos EUA



O mistério por trás das quatro pessoas que estava no avião que invadiu o espaço aéreo dos Estados Unidos parece ter sido desvendados. Em entrevista ao ‘The New York Times’, John Rumpel, proprietário da companhia Encore Motors, empresa dona da aeronave, informou que sua filha, a neta de dois anos e a baba da criança estavam a bordo do avião. Apesar dessa divulgação, até a atarde desta segunda-feira, 5, ainda não havia sido divulgada uma lista com as vítimas e a polícia não deixou claro se tinha encontrado corpos, contudo, as autoridades disseram que não houve sobreviventes. Rumpel disse ao jornal norte-americano que tem poucas informações sobre as circunstâncias do acidente, mas ele afirmou que se o avião perdesse pressurização “todos iriam dormir e nunca mais acordariam”. Em resposta às mensagens de condolências em sua página no Facebook, a esposa de Rumpel, Barbara, escreveu, ontem à noite, na rede social: “Minha família se foi, minha filha e neta”. No domingo, 4, um jato particular foi perseguido pela Força Aérea dos Estados Unidos após ele não responder às saudações das autoridades e caiu em um terremo montanhoso em Montebello, na Virgínia. As autoridades norte-americanas informaram que o avião decolou do Aeroporto de Elizabethton, no Tennessee, e deveria pousar em Long Island MacArthur, em Nova York. O site de rastreamento de voos Flightradar24 indicou que a aeronave deu a volta, depois de voar sobre Long Island, e retornou para o sul, o que a fez passar sobre Washington e Virgínia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que estava na Casa Branca e jogou golfe no domingo, foi informado sobre o incidente, disse um funcionário, sem especificar se medidas de precaução foram tomadas.