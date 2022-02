Sanções à Rússia vão ampliar impacto econômico da guerra da Ucrânia, diz chefe do FMI

Fundo Monetário Internacional afirma que conflitos podem afetar os preços de grãos e energia, pressionando a inflação

Ludovic Marin/Pool via REUTERS Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta sexta-feira, 25, que as sanções econômicas internacionais contra a Rússia vão ampliar os impactos da guerra na Ucrânia. Ela disse que os conflitos podem afetar os preços de grãos e energia, pressionando a inflação. Em evento da Escola de Direito de Georgetown, Georgieva afirmou ainda que a incerteza nos mercados financeiros causada pela guerra pode provocar “saídas de capital de mercados emergentes, quando precisamos exatamente do oposto – mais financiamento entrando lá”. A diretora ressaltou que a escalada das tensões regionais também pode impactar a atividade econômica em locais ao redor da Ucrânia, como Moldávia e a região do Cáucaso.

“Já vimos ações tomadas em termos de sanções que aumentariam o impacto econômico desta crise e se transmitirão principalmente através dos preços da energia, bem como dos grãos, somando-se ao que tem sido uma preocupação crescente com a inflação e como ela pode ser combatida”, declarou. Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas sanções contra a Rússia, dificultando a capacidade do país em fazer negócios em dólar, euros, libras e ienes. Também haverá bloqueios aos ativos de quatro grandes bancos russos, que terão seus bens congelados. Os líderes do G7 também concordaram em impor um pacote de sanções econômicas “devastadoras”.

*Com informações da Reuters