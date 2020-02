EFE/EPA/JUSTIN LANE Bernie Sanders venceu a prévia democrata em New Hampshire



O senador Bernie Sanders venceu a primária democrata em New Hampshire, e superou o ex-prefeito Pete Buttigieg na disputa entre os pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos. Até o início da madrugada, quando a apuração chegava ao fim, Sanders estava 26% dos votos, enquanto Buttigieg somava 24,4%. A senadora Amy Klobuchar ficou em 3º lugar, com 19,8%; Elizabeth Warren em 4º, com 9,3%, e em quinto-lugar, o ex-vice presidente Joe Biden (8,4%).

A vitória foi apertada, levando em conta que Sanders recebeu 60% dos votos contra Hillary Clinton no estado em 2016. “Nossa campanha não se trata apenas de ganhar (Donald) Trump, é sobre transformar os Estados Unidos”, disse.

A diferença entre Sanders e Buttigieg ficou na casa dos 4 mil votos, margem que suscitou o medo de um cenário de empate técnico, semelhante ao ocorrido em Iwoa. De acordo com as projeções, cada um deles levará nove dos 24 delegados que estavam em jovo em New Hampshire. Os outros seis vão para Klobuchar, pous Warren e Biden não alcançaram o limite de 15%.

Se a distribuição for confirmada, na soma com Iwoa, Buttigieg estaria liderando a contagem global com 23 delegados, seguido por Sanders, com 21; Warren, com 8; Klobuchar, com 7 e Biden, com 6.

* Com EFE