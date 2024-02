Secretário de Estado dos EUA critica construção de novos assentamentos de Israel na Cisjordânia

Antony Blinken afirma que a expansão enfraquece a segurança israelense e vai contra os princípios estabelecidos pelo governo americano

Juan Ignácio Roncoroni/EFE Antony Blinken fala durante entrevista coletiva na Casa Rosada, durante visita à Argentina



O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou sua decepção com o anúncio de Israel de construir mais de 3.300 novas casas em assentamentos na Cisjordânia. Durante sua visita à Argentina, Blinken comentou sobre o plano do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para o pós-guerra na Faixa de Gaza, afirmando que aguarda mais detalhes antes de fazer qualquer julgamento. Segundo Blinken, a expansão dos assentamentos enfraquece a segurança de Israel e vai contra os princípios estabelecidos pelos Estados Unidos, tanto por administrações republicanas quanto democratas. Ele ressaltou que a construção de novos assentamentos é considerada contraproducente para alcançar uma paz duradoura e é inconsistente com o direito internacional. O Secretário de Estado revogou a política adotada pela administração anterior, liderada por Donald Trump, que não considerava os assentamentos como contrários ao direito internacional.

Essa medida, implementada em 2019 por Mike Pompeo, foi uma mudança em relação ao memorando de 1978 que caracterizava os assentamentos como ilegais. A administração de Joe Biden, até então, evitava contradizer essa posição. O anúncio de Israel de construir novos assentamentos foi feito em resposta a um ataque a tiros na Cisjordânia. O Ministro das Finanças do país, Bezalel Smotrich, defendeu a decisão como uma resposta apropriada, porém os assentamentos são considerados ilegais pela maioria da comunidade internacional e representam um obstáculo para a solução de dois Estados, que prevê a existência de um Estado palestino na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA