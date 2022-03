Secretário de Estado dos EUA prometeu mais sanções à Rússia, diz ministro das relações exteriores da Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou na noite desta segunda, 28, ter conversado com Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. De acordo com Kuleba, Blinken prometeu que seu país imporá mais sanções à Rússia pela invasão à Ucrânia. “Na nossa chamada, o secretário Blinken afirmou que o apoio dos EUA à Ucrânia permanece inabalável. Ressaltei que a Ucrânia anseia por paz, mas enquanto estivermos sob o ataque da Rússia, precisamos de mais sanções e armas. O secretário me assegurou de ambos. Coordenamos outras etapas”, afirmou Kuleba nas redes sociais.

A economia russa já sofre com as punições impostas ao país, como a exclusão do sistema internacional de pagamentos Swift. O rublo derreteu 30% nesta segunda e a taxa de juros foi aumentada de 9,5% para 20%. O governo russo também impôs medidas emergenciais para evitar a saída de dinheiro do país. No entanto, Moscou não demonstrou disposição para encerrar os ataques à Ucrânia antes que um cessar-fogo seja negociado – as conversas começaram nesta segunda, 28, e estão ocorrendo em Belarus.

In our call, @SecBlinken affirmed that the U.S. support for Ukraine remains unfaltering. I underscored that Ukraine craves for peace, but as long as we are under Russia’s assault we need more sanctions and weapons. Secretary assured me of both. We coordinated further steps.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022