Secretário dos EUA questiona seriedade da Rússia nas negociações com a Ucrânia

Antony Blinken alegou que ‘existe o que o Kremlin diz e o que ele faz’; representantes russos se comprometeram a reduzir o bombardeio em Kiev

OLIVIER DOULIERY / Pool / AFP - 07/03/2022 Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, pediu seriedade por parte da Rússia nas negociações com a Ucrânia



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, realizou um pronunciamento nesta terça-feira, 29, e questionou a seriedade dos compromissos russos à frente das negociações com a Ucrânia por um cessar-fogo na região. Segundo o político norte-americano, “existe o que a Rússia diz e o que eles fazem, estamos focados neste último”. Após declarar que a Casa Branca não enxerga sinais de que as tratativas estão “avançando de maneira eficaz”, o representante do presidente Joe Biden alertou para a possibilidade dos russos estarem utilizando as reuniões como “meio” para, “mais uma vez desviar a atenção e levar as pessoas a pensar que não está fazendo o que está fazendo”. Blinken afirmou que o Kremlin está “profundamente enganado” se pensa que as conversas serão utilizadas para ganhar fôlego nos combates próximos à Kiev. Por fim, o membro da Casa Branca solicitou ao governo de Vladimir Putin que acabe “agressão agora, pare de atirar, recue suas forças e se envolva seriamente nas negociações”.