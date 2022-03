Secretário-geral da ONU diz que guerra entre Rússia e Ucrânia é ‘impossível de vencer’

Antônio Guterres afirmou que, mais cedo ou mais tarde, o conflito terá que passar do campo de batalha para a mesa da paz

Evan Schneider/EFE António Guterres (foto) é o atual secretário-geral da ONU



O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou nesta terça-feira, 22, que é hora de parar com a guerra entre Rússia e Ucrânia e que o conflito é “impossível de vencer”.”Mais cedo ou mais tarde, terá que passar do campo de batalha para a mesa da paz. É hora de parar com essa guerra absurda, o bombardeio de hospitais, escolas, prédios residenciais e abrigos”, declarou. Guterres disse ainda que a Ucrânia não pode ser conquistada “cidade por cidade, rua por rua, casa por casa”. “As consequências estão sendo sentidas em todo o mundo com os preços dos alimentos,energia e fertilizantes devido às nuances que ameaçam desencadear uma crise de fome mundial”, acrescentou. Uma reunião especial da Assembleia Geral da ONU foi convocada para esta quarta-feira, 23. É o 11º encontro desde o início da invasão russa. A expectativa é que seja votada uma nova resolução sobre as consequências humanitárias do conflito, proposta pelo México e pela França e contestada pela Rússia e vários de seus aliados. A África do Sul, que se absteve na votação de 2 de março, apresentou um projeto de resolução alternativo, no qual a Rússia não é mencionada.

*Com informações da AFP