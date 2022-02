Secretário-geral da ONU faz apelo e pede que Putin retire tropas da Ucrânia

Horas após o início da operação militar russa na Ucrânia, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, fez um apelo para que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, retire as tropas do país vizinho. Em discurso realizado na ONU, o português havia pedido que Putin desse “uma chance para a paz” e impedisse a invasão. Entretanto, com a invasão em curso, Guterres mudou seu posicionamento e apelou para que Putin volte atrás. “Presidente Putin, em nome da humanidade, traga suas tropas de volta à Rússia. Este conflito deve parar agora”, afirmou Guterres. Na última quarta-feira, 23, Guterres havia afirmado que o mundo vivia sua pior crise de segurança dos últimos anos.

Under the present circumstances, I must change my appeal:

President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia.

This conflict must stop now.

— António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022