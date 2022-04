Secretário-geral da ONU visita a Ucrânia e classifica a guerra como um ‘absurdo’

Antonio Guterres vai se encontrar Zelensky pela tarde para debater a situação no país

RONALDO SCHEMIDT / AFP Cidade de Bucha foi devastada pelas tropas russas e dezenas de corpos de civis foram encontrados largados nas ruas



O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, está de passagem por Kiev, onde vai se encontrar com Volodymyr Zelensky para falar sobre o conflito entre a Rússia e Ucrânia que já dura três meses. Em sua primeira visita à cidade, ele visitou cidades devastadas, com Bucha, onde dezenas de corpos de civis foram deixados largados pelas ruas, e descreveu a guerra como um absurdo no século de XXI. “Quando vemos este lugar horrível, entendo como é importante ter uma investigação completa e estabelecer as responsabilidades. Peço à Rússia que aceite cooperar com o TPI” (Tribunal Penal Internacional), declarou Guterres em Bucha.

Desde que o conflito começou, em 24 de fevereiro, está é a primeira vez que o secretário-geral vai até à Ucrânia. Durante a tarde está previsto um encontro entre Guterres e Zelensky. Antes de pousar no país, ele estava em Moscou, onde se encontrou com Vladimir Putin para uma conversa e ouviu do líder russo que ele tem “esperança de alcançar acordo pela via diplomática”. Guterres também conversou com Sergei Lavrov e declarou que: “o que nos interessa muito é encontrar os meios para criar as condições de um diálogo eficaz, criar as condições para um cessar-fogo o mais rápido possível”.