Segunda rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia vai acontecer nesta quarta, diz agência russa

Informações de um jornal local mostram que os russos querem o reconhecimento da independência de Donetsk e Luhansk e que os ucranianos esqueçam a Crimeia

Sergei KHOLODILIN / BELTA / AFP Um jornal local ucraniano divulgou termos avançados da primeira rodada da reunião



A agência russa Tass informou nesta terça-feira, 1, que representantes da Rússia e da Ucrânia vão se reunir na quarta-feira, 2, para uma nova reunião de cessar-fogo. A informação foi passada pelo meio de comunicação Zerkalo Nedeli e complementada pelo Glavkom, um jornal local que divulgou termos avançados da primeira rodada da reunião. Segundo eles, a Rússia teria exigido que a Ucrânia se comprometesse a documentar seu status de fora do bloco no nível parlamentar e organizar um referendo sobre o assunto, e exigiu que a Ucrânia reconheça as Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk nas fronteiras administrativas das regiões correspondentes e abandone sua exigência de que a Crimeia seja devolvida à Ucrânia. A Ucrânia, segundo a Glavkom, exigiu um cessar-fogo e a retirada das tropas russas de seu território. A primeira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia aconteceu na segunda-feira e durou cinco horas. A delegação russa foi liderada pelo assessor presidencial Vladimir Medinsky, que informou que a Rússia está disposta a falar com os ucranianos pelo tempo que for necessário.