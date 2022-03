Segundo EUA, exército russo perdeu controle de Kherson

Cidade portuária é considerada estratégica e foi a primeira a ser tomada pela Rússia

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversando com militares durante sua visita aos postos avançados do exército ucraniano na região de Kherson, na fronteira administrativa com a Crimeia, anexada à Rússia em 2014



O Pentágono informou nesta sexta-feira, 25, que as tropas russas perderam o controle da cidade de Kherson, a primeira a ser tomada desde a invasão à Ucrânia no dia 24 de fevereiro. Segundo as agências de notícias internacionais, os Estados Unidos também informaram que os ucranianos estão lutando para retomar a região estratégica geograficamente. A cidade portuária de Kherson é considerada estratégia para a Rússia pelo fato de seu controle possibilitar mais força para tentar controlar os portos de Odessa e Mariupol. A Rússia não confirmou essa afirmação, e pela manhã o comandante adjunto do Estado-Maior do Exército russo, Serguei Rudskoy, informou que a cidade de Kiev, Chernigov, Kharkiv e Mykolaiv estavam bloqueadas pelas tropas russas e que a maior parte de Zaporizhzhia está sob total controle.