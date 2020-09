Segundo OMS, mundo chega a 954 mil mortes e 30,6 mi de casos de Covid-19

Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais de 312 mil casos da doença e 5,3 mil mortes

EFE/EPA/IAN LANGSDON OMS tem visto crescer o número de contaminações, porém casos graves reduziram



O número de mortes diretamente relacionadas à Covid-19 reportadas por países de todo o mundo à Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou neste domingo a 954.417, entre 30,6 milhões de casos confirmados. Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais de 312 mil casos da doença e 5,3 mil mortes. Até agora, os 316 mil casos diários divulgados no sábado representam o recorde desde o início da pandemia.

A América totaliza mais da metade dos contágios, com 15,4 milhões, seguida pelo Sul da Ásia, com 6 milhões, e pela Europa, com 5,1 milhões. O continente americano também é o recordista de mortes, com mais de 527 mil, seguido pela Europa, com 229 mil, e pela Ásia Meridional, com mais de 101 mil. América e Ásia registraram nos últimos dias uma média de mais de 100 mil casos diários, enquanto a Europa, em rápido aumento, notificou cerca de 70 mil nos últimos dias, mais do que nos meses de confinamento, embora reporte menos casos graves agora.

As mortes diárias parecem estar estabilizadas acima de 3 mil na América, cerca de 1,4 mil no Sul da Ásia, e por voltar de 600 na Europa. Por países, os EUA continuam sendo o mais afetado, com 6,6 milhões de casos, seguidos pela Índia (5,4 milhões) e pelo Brasil (4,4 milhões).

*Com Agência EFE