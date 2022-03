Seis países denunciam ‘desinformação’ espalhada pela Rússia na ONU

Países afirmam que Rússia inventa ‘mentiras’ para desviar a responsabilidade pela guerra na Ucrânia

Daniel SLIM / AFP Sede da ONU em Nova York



Seis países ocidentais, membros do Conselho de Segurança da ONU, denunciaram nesta sexta-feira, 18, a disseminação de “desinformação” e “propaganda” da Rússia sobre a guerra na Ucrânia. As delegações fizeram a declaração antes de uma reunião solicitada pela Rússia e com foco nas supostas armas biológicas presentes no conflito. “Esta reunião e essas mentiras são projetadas com um propósito: desviar a responsabilidade da Rússia por esta guerra e pela catástrofe humanitária que ela causou”, disseram os países em um comunicado conjunto, lido pela embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield. Assinam o documento a França, Noruega, Albânia, Irlanda e Reino Unido. O Conselho de Segurança já havia realizado uma reunião semelhante na semana passada, reivindicada pela Rússia. Durante esta nova sessão, os Estados Unidos reiteraram que a Ucrânia não tem um programa de armas biológicas em andamento para o conflito atual. “Continuamos acreditando que a Rússia pode estar planejando usar agentes químicos ou biológicos contra o povo ucraniano”, acrescentou Greenfield.

*Com informações da AFP