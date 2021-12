Seis pessoas morrem em armazém da Amazon atingido por tornado nos EUA

Cerca de 45 pessoas conseguiram deixar o local antes do desabamento; uma vítima segue em atendimento médico

EFE/ Friedemann Vogel CEO da Amazon lamentou as mortes nas redes sociais



Pelo menos seis pessoas morreram em um armazém da gigante do comércio eletrônico Amazon, localizado em Edwardsville, em Illinois, que desabou em decorrência de uma tempestade que atingiu seis estados dos Estados Unidos, disse o governador de Illinois, Jay Robert Pritzker. Essas mortes se somam às dezenas contabilizadas no país após uma série de tornados registrados na noite de sexta-feira, 10, nos estados de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi e Tennessee. “Estou muito triste em confirmar que, neste momento, seis pessoas perderam a vida no desabamento e mais uma está recebendo tratamento médico”, disse o governador. A polícia de Edwardsville havia inicialmente registrado duas mortes no armazém. O local, onde se encontrava um desconhecido número de pessoas, desabou em virtude das severas condições climáticas.

O chefe dos bombeiros de Edwardsville, James Whiteford, disse que 45 pessoas conseguiram sair do prédio e que mais uma pessoa teve que ser transportada de helicóptero para um hospital. “Estamos concentrados unicamente na recuperação”, completou Whiteford, avaliando que esta fase deve durar mais três dias. Dave Clark, CEO de Negócios para o Consumidor da Amazon, disse no Twitter que eles estão “profundamente” tristes com a morte de membros da família Amazon como resultado da tempestade de Edwardsville, e indicou que eles estão fornecendo apoio aos seus funcionários, parceiros na área e comunidades afetadas.

*Com informações da EFE