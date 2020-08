Seis pessoas são mortas em mais um massacre na Colômbia

Já são quatro assassinatos em massa só nesta semana, e cinco nas últimas duas, que deixaram pelo menos 27 mortos

EFE/Mauricio Dueñas Castañeda



Neste sábado, 22, mais um massacre ocorreu na Colômbia, na região de El Tambo, deixando pelo menos seis mortos. Os agressores ainda são desconhecidos. Com isso, já são quatro massacres ocorridos no país só nesta semana, e cinco nas últimas duas, que deixaram pelo menos 27 pessoas mortas nos departamentos de Cauca, Arauca, Valle del Cauca e Nariño.

Na terça-feira, homens armados assassinaram três indígenas da comunidade Awá na reserva de Pialapi-Pueblo Viejo, localizada em uma zona rural remota, a cerca de nove horas do município de Ricaurte, no departamento de Nariño. Três dias antes, oito jovens com idades entre 19 e 25 anos foram mortos por desconhecidos no povoado de Santa Catalina, perto de Samaniego, também em Nariño, onde horas antes uma mulher de 26 anos havia sido assassinada, também por indivíduos não identificados.

No dia 11 de agosto, pessoas não identificadas assassinaram cinco menores, todos com idades entre 14 e 15 anos, em um canavial localizado perto do bairro de Llano Verde, em Cali, capital do Valle del Cauca.

* Com EFE