Sem provas, Rússia diz que a Ucrânia fabrica ‘bomba suja’ nuclear

Presidente Vladimir Putin já tinha usado a mesma narrativa antes dos bombardeios para justificar a invasão

EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT - 4/03/2021 Vladimir Putin usou a narrativa no início da invasão à Ucrânia



Neste domingo, 6, a mídia russa citou uma fonte não identificada que garantiu que a Ucrânia está perto de construir uma arma nuclear “bomba suja” baseada em plutônio. A fonte não citou nenhuma evidência. De acordo com as agências TASS, RIA e Interfax, a fonte é “um representante de órgão competente” russo e que a possível bomba estaria na usina nuclear de Chernobyl, desativada em 2000. A Ucrânia já tinha comentado que não tem planos de voltar a produzir bombas, algo que desistiu em 1994. Mesmo assim, Vladimir Putin utilizou essa narrativa no início do combate, dizendo que os vizinhos estariam utilizando o know-how da União Soviética para a produção de armamento e que isso era equivalente a ‘uma preparação para um ataque à Rússia‘. Na semana passada, após dias de invasão, Putin pediu para que os militares deixassem o alerta ligado para armas nucleares.