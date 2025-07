‘Sem subsídios, teria que voltar para a África do Sul’, diz Trump sobre Elon Musk

Presidente dos EUA voltou a criticar seu antigo aliado em meio à proposta orçamentária que o republicano tenta aprovar até sexta-feira – uma medida que, segundo o bilionário, ampliaria a dívida americana

ROBERTO SCHMIDT / AFP Em sua mensagem, Trump alertou Musk que, se os subsídios acabassem, também acabariam "os lançamentos de foguetes"



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar nesta terça-feira (1º) o bilionário Elon Musk, chegando inclusive a recomendar que o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) analise os incentivos recebidos por suas empresas. “Elon talvez receba mais subsídios do que qualquer ser humano na história, de longe, e sem esses subsídios, ele provavelmente teria que fechar as portas e voltar para a África do Sul”, escreveu Trump na sua rede social própria, a Truth Social.

A mais recente crítica de Trump contra seu antigo aliado, um importante doador da campanha republicana e até recentemente conselheiro do governo, vem na esteira da proposta orçamentária que o presidente quer aprovar antes de sexta-feira – uma iniciativa que, segundo Musk, aumentaria a dívida americana. Em sua mensagem, Trump alertou Musk que, se os subsídios acabassem, também acabariam “os lançamentos de foguetes, satélites e a produção de carros elétricos, e nosso país economizaria uma fortuna”.

“Talvez devêssemos pedir para o DOGE dar uma boa olhada nisso? Há muito dinheiro para economizar!”, acrescentou. “Elon Musk sabia, muito antes de me apoiar tão veementemente para presidente, que eu me opunha fortemente ao mandato de veículos elétricos. É ridículo, e sempre foi uma parte importante da minha campanha. Carros elétricos são ótimos, mas nem todos deveriam ser obrigados a ter um”, comentou Trump. O presidente americano reagiu assim depois que Elon Musk advertiu aos legisladores republicanos na segunda-feira que “perderão suas primárias no ano que vem” se apoiarem o mega-orçamento e o projeto de lei de corte de impostos de Trump.

“Todos os membros do Congresso que fizeram campanha para cortar gastos do governo e imediatamente votaram pelo maior aumento da dívida da história deveriam ter vergonha. E vocês perderão suas primárias no ano que vem, mesmo que seja a última coisa que faça na Terra”, escreveu o bilionário sul-africano. O Senado está imerso no processo de emendas à iniciativa orçamentária, que contém elementos-chave da agenda de Trump, como cortes de impostos e gastos e o aumento do financiamento para defesa e controle de imigração, mas não está claro se os 53 senadores republicanos apoiarão a medida.

*Com informações da EFE