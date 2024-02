Senado dos EUA aprova pacote de ajuda de US$ 95 bilhões para Ucrânia e Israel

Aprovação também inclui outros US$ 10 bilhões para ajuda humanitária a civis em zonas de conflito

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS A legislação superou o trâmite na noite de segunda-feira, 12, quando uma coalizão de senadores republicanos se juntou aos democratas



O Senado dos Estados Unidos aprovou pacote de ajuda de US$ 95 bilhões para Ucrânia e Israel em uma votação que terminou com o placar de 66 a 33, entre os quais 17 senadores republicanos que votaram a favor. A legislação superou o trâmite na noite de segunda-feira, 12, quando uma coalizão de senadores republicanos, que resistiu à pressão do ex-presidente e candidato à reeleição Donald Trump, se juntou aos democratas para levá-lo à votação final. O pacote também inclui outros US$ 10 bilhões para ajuda humanitária a civis em zonas de conflito.

*Com informações da EFE