Senado dos EUA aprova projeto de Lei para evitar paralisação governamental

Votação resultou em 54 votos a favor e 46 contra, e o texto segue agora para a sanção do presidente Donald Trump, após já ter sido aprovado pela Câmara dos Representantes

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Senado dos Estados Unidos aprovou recentemente um projeto de lei que garante a continuidade dos gastos do governo



O Senado dos Estados Unidos aprovou recentemente um projeto de lei que garante a continuidade dos gastos do governo, evitando assim uma paralisação parcial. O senador Chuck Schumer, líder da bancada democrata, decidiu apoiar a proposta, mesmo não concordando com seu conteúdo. A votação resultou em 54 votos a favor e 46 contra, e o texto segue agora para a sanção do presidente Donald Trump, após já ter sido aprovado pela Câmara dos Representantes. A proposta, que prevê uma redução de aproximadamente US$ 7 bilhões nos gastos, foi alvo de críticas por parte dos democratas. Eles argumentam que essa medida não irá impedir a continuidade da agenda de Trump, que busca cortes adicionais em despesas e empregos. A escolha de Schumer em apoiar o projeto gerou descontentamento entre alguns membros do Partido Democrata, que pediram que ele se opusesse à proposta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto isso, os republicanos estão focados em um novo plano que visa não apenas a extensão dos cortes de impostos promovidos por Trump, mas também o aumento do financiamento destinado à segurança nas fronteiras. Além disso, eles enfrentam a necessidade de elevar o teto da dívida federal, que atualmente se aproxima de US$ 36,6 trilhões. Essa elevação pode resultar em um acréscimo significativo à dívida, estimado entre US$ 5 trilhões e US$ 11 trilhões, conforme apontam analistas financeiros. A situação política nos Estados Unidos continua tensa, com divisões internas tanto entre democratas quanto republicanos. A aprovação do projeto de lei de gastos provisórios é um reflexo das complexas negociações que ocorrem no Congresso, onde cada partido busca equilibrar suas prioridades e responder às demandas de seus eleitores. A sanção presidencial será um passo crucial para a implementação das medidas propostas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA