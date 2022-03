Senador dos EUA pede assassinato de Putin: ‘Estaria prestando um grande serviço’

O senador dos Estados Unidos Lindsey Graham, 66, pediu que “alguém na Rússia” assassine o presidente do país, Vladimir Putin, por causa da invasão à Ucrânia. “Como isto acaba? Alguém na Rússia deve levantar… e acabar com este cara”, afirmou o senador em entrevista ao canal Fox News exibida na quinta-feira, 3. Depois da entrevista, Graham voltou a falar sobre o tema em seu Twitter, dizendo que “as únicas pessoas que podem consertar isso são o povo russo”. “Existe um Brutus na Rússia?”, perguntou, fazendo referência a um dos assassinos do imperador de Roma Júlio César. O senador também questionou se existe um “coronel Stauffenberg mais bem sucedido”, fazendo referência ao oficial alemão que tentou matar Hitler em 1944. “Você estaria prestando ao seu país – e ao mundo – um grande serviço”, concluiu. O senador pela Carolina do Sul está no Congresso há quase 20 anos e apresentou na quinta-feira uma resolução que condena o presidente da Rússia e os comandantes militares do país por cometerem “crimes de guerra” e “crimes contra a humanidade”.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

