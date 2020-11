Senadora Kátia Abreu é internada no Sírio-Libanês com Covid-19

A parlamentar já havia testado positivo para o novo coronavírus na última terça-feira; outras três pessoas da sua equipe também estão com a doença

Edilson Rodrigues/Agência Senado Com febre e avanço na inflamação dos pulsões, a senadora afirmou que está sendo medicada e passa bem



Neste sábado, 21, a senadora Kátia Abreu (PP-TO) foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticada com a Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa da parlamentar, os exames de imagem detectaram um avanço na inflamação dos pulmões e febre. Apesar do quadro ser considerado normal para esse estágio da doença, devido aos cuidados necessários, foi necessária a internação. A senadora já havia comunicado que estava infectada pelo novo coronavírus na terça-feira, 17. O seu exame deu positivo após ela já ter feito quatro testes feitos e três pessoas da equipe terem contraído a doença. Kátia Abreu informou que está sendo medicada e passa bem, apesar de não ter previsão de alta.

*Com informações do Estadão Conteúdo