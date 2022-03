‘Seremos membros da União Europeia’, diz Zelensky

Durante um pronunciamento ao vivo realizado nesta sexta-feira, 18, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que seu país vai ser membro da União Europeia. “Nós vamos reconstruir tudo. Nós vamos ser membros da União Europeia. Nossa vida vai ser diferente”, discursou. Em sua conta no twitter, Zelensky tuitou que conversou com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e que espera progressos em seu pedido de adesão ao bloco. “Tive uma conversa substancial com o Presidente da CE @vonderleyen. O parecer da CE sobre o pedido de adesão à UA #EU será preparado dentro de alguns meses. Governo da UA e CE são instruídos. Movendo-se para o nosso objetivo estratégico juntos.”, publicou Zelensky. Ursula von der Leyen garantiu ao presidente ucraniano que o caminho europeu da Ucrânia já começou. “Assegurei ao presidente Zelensky o apoio inabalável da UE. O caminho europeu da Ucrânia já começou”, escreveu Leyen em sua conta do Twitter, ao comentar sobre a videoconferência entre os dois.

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022