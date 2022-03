Serviço de emergência da Ucrânia diz que mais de 2 mil civis já morreram desde o início da guerra

Invasão da Rússia já chega ao seu sétimo dia; representantes dos dois países devem se encontrar nesta quarta-feira para segunda rodada de negociações

Aris Messinis / AFP Cinco pessoas morreram após um ataque e uma torre de TV em Kiev



O serviço de emergência da Ucrânia informou nesta quarta-feira, 2, que o número de civis mortos desde o início da guerra já passa dos 2 mil. “Crianças, mulheres e forças de defesa estão perdendo suas vidas a cada hora”, disse a organização em comunicado. Desde a invasão da Rússia, que já chega ao seu sétimo dia, o país tem sido bombardeado e centenas de casas, instalações de transporte, hospitais e escolas já foram destruídos. Mais cedo, as forças russas informaram que têm controle sobre Kherson, e desde terça-feira, 1, eles bombardeiam a segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, e estão com um comboio de mais de 60 km de extensão indo em direção à capital do país.

Representantes da Rússia e da Ucrânia ficaram de se encontrar nesta quarta-feira para realizar uma segunda rodada de negociações. Segundo informações do jornal ucraniano, Glavkom, no primeiro encontro, que aconteceu na segunda-feira, 28, a Rússia teria exigido que a Ucrânia se comprometesse a documentar seu status de fora do bloco no nível parlamentar e organizar um referendo sobre o assunto, e exigiu que reconheça as Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk nas fronteiras administrativas das regiões correspondentes e abandone sua exigência de que a Crimeia seja devolvida. Por outro lado, a Ucrânia teria exigido um cessar-fogo e a retirada das tropas russas de seu território.