Serviço Secreto americano nega ter recusado proteção adicional a Trump

Porta-voz do serviço, Anthony Guglielmi, afirmou na rede social X que tais afirmações contra a instituição são ‘absolutamente falsas’

EFE/EPA/DAVID MAXWELL O evento eleitoral também contava com a atuação de integrantes do FBI, a polícia federal dos EUA, e da polícia local da Pensilvânia



O Serviço Secreto dos Estados Unidos negou neste domingo (14) as versões que acusam a instituição de recusar proteção adicional a Donald Trump antes de um comício na Pensilvânia no sábado, onde o ex-presidente sofreu uma tentativa de assassinato. O porta-voz do serviço, Anthony Guglielmi, afirmou na rede social “X” (antigo Twitter) que tais afirmações contra a instituição são “absolutamente falsas” e acrescentou que a agência “adicionou novos recursos de proteção, tecnologia e capacidades” à medida que avança a campanha para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. Uma onda de críticos se voltou contra a atuação do Serviço Secreto americano. Embora tenham retirado o ex-presidente em segurança do local, o fato do atirador ter conseguido se posicionar a menos de 140 metros e disparar oito vezes contra o palco, aumentaram os apontamentos para o serviço. O evento eleitoral também contava com a atuação de integrantes do FBI, a polícia federal dos EUA, e da polícia local da Pensilvânia.

Theres an untrue assertion that a member of the former President’s team requested additional security resources & that those were rebuffed. This is absolutely false. In fact, we added protective resources & technology & capabilities as part of the increased campaign travel tempo — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) July 14, 2024

