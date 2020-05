Pelo sexto dia seguido, Espanha registra menos de 100 mortes por Covid-19

EFE/Daniel Pérez Espanha confirma tendência de queda no número de mortes por Covid-19 pelo sexto dia



A Espanha, pelo sexto dia consecutivo, registrou menos de 100 mortes diárias por Covid-19, e nas últimas 24 horas confirmou 56 novas vítimas, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (22) pelo Ministério da Saúde local.

Como ocorreu nesta quinta, os dados desta sexta não incluem informações da região da Catalunha, onde “alguns números estão sendo revistos”, disse o epidemiologista Fernando Simón, porta-voz do Ministério da Saúde para a pandemia.

O total de mortes até agora é 28.628 – 688 a mais do que ontem. Os 632 óbitos que aparecem após a contabilização das 56 desta sexta são aqueles que ocorreram em dias anteriores na região da Catalunha, mas ainda não tinham sido contabilizados, explicou Simón.

De fato, após validar os dados, a Catalunha registrou um total de 6.656 mortes, 635 a mais do que aquelas que apareceram no balanço desta quinta. Essa região comunicou 150 das 446 novas infecções registradas hoje, enquanto Madri registrou 376 novos casos e 13 mortes.

Simón reconheceu sua preocupação com os dados enviados “ontem e hoje” pela Catalunha, e afirmou que “se esse problema não for resolvido, terá que haver discussões em um nível superior” entre as administrações nacional e regional.

Apesar disso, ele observou que a luta contra a pandemia está progredindo positivamente, já que “estamos avançando” e “não há passos para trás”. No entanto, ele insistiu que “temos que ter cuidado para evitar novos surtos”. “Se mantivermos as medidas de precaução e formos cuidadosos ao retornar às atividades, podemos estar muito perto de ter o vírus em níveis praticamente indetectáveis”.

*Com informações da EFE