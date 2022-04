Show de paraquedistas em estádio faz polícia evacuar Capitólio dos Estados Unidos

O Capitólio, prédio onde fica o Congresso dos Estados Unidos, foi evacuado nesta quarta, 20, após um alarme falso de ameaça aérea que foi detectado pela polícia. O alerta veio às 18h30, quando a força de segurança afirmou que estava rastreando uma “aeronave que representava uma provável ameaça”. Contudo, o problema era, na verdade, uma demonstração de paraquedistas para um jogo de beisebol. A aeronave, um monomotor militar, saiu da Base Andrews, em Maryland, sem avisar da decolagem e sem as autorizações necessárias, e levava soldados dos chamados “Cavaleiros de Ouro do Exército dos EUA”, que saltaram de paraquedas para fazer uma exibição antes de uma partida no estádio do time de beisebol Washington Nationals, que fica a 1,6km de distância do Congresso. Após o incidente ser apurado, a polícia do Capitólio citou um ‘excesso de precaução’ e reafirmou que não há ameaça a um centros de poder dos Estados Unidos no momento.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.

There is no threat at the Capitol.

More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 20, 2022