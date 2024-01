Sistema bancário dos EUA está mais bem capitalizado do que na crise de 2008, diz Fed

Michelle Bowman ressalta que é necessário ajustar as mudanças para evitar uma regulação excessiva do capital

Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Sistema bancário dos Estados Unidos vive momento mais favorável em termos de capitalização do que na crise de 2008



A diretora do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o sistema bancário dos Estados Unidos está em uma situação “mais favorável” em termos de capitalização em comparação com a crise financeira de 2008. Bownman discursou em um evento virtual da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que teve como prioridade a discussão da reforma no capital bancário. A dirigente ressaltou a importância de equilibrar a segurança no setor bancário com uma abordagem que não sobrecarregue excessivamente os bancos, uma vez que a manutenção de capital representa um custo. Em julho de 2023, agências federais dos EUA apresentaram propostas de mudanças nas reformas de capital.

Segundo Bowman, essas mudanças aumentariam significativamente o colchão de capital regulatório e as exigências de capital mínimo para todos os bancos com mais de US$ 100 bilhões em ativos, independentemente de suas atividades internacionais. No entanto, a diretora do Fed acredita que é necessário ajustar adequadamente essa mudança para evitar uma regulação excessiva, como a proposta atualmente em consideração. Bowman destaca, ainda, que o capital não é algo sem custo para os bancos e defende a busca por um “compromisso razoável” entre a proteção contra riscos e a evitar um peso excessivo para o setor bancário.