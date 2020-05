Sistema de saúde do Chile está ‘muito perto do limite’, diz Sebastián Piñera

EFE/Juan Ignacio Roncoroni Mais de 1.000 pessoas foram hospitalizadas por doenças associadas ao novo coronavírus, segundo o governo



O presidente do Chile, Sebastián Piñera, afirmou no domingo (24) que o sistema de saúde do país está sob pressão e “muito perto do limite”. Atualmente, o número de infecções confirmadas pelo novo coronavírus se aproxima de 70 mil após aumento nos últimos dias.

“Estamos muito perto do limite, porque tivemos um aumento muito grande nas necessidades e demandas de atendimento médico e de leitos em unidades de terapia intensiva e ventiladores”, disse Piñera durante visita a um hospital em Santiago.

O Ministério da Saúde registrou 3.709 novos casos no último dia, elevando o total para 69.102. O número de mortos é 718. Mais de 1.000 pessoas foram hospitalizadas por doenças associadas ao novo coronavírus, segundo o governo.

O Chile confirmou seu primeiro caso da Covid-19 no início de março e ultrapassou 50 mil infecções na última semana.Um terço da população, de cerca de 19 milhões, está em quarentena obrigatória, depois que o governo colocou Santiago e várias outras cidades em isolamento total.

*Com informações da Agência Brasil