Sites de veículos de notícias internacionais e do governo britânico sofrem instabilidade

Falha já foi identificada e serviços estão retomando o funcionamento; The New York Times, Le Monde, The Guardian, Financial Times e CNN foram algumas das plataformas afetadas

Reprodução/Financial Times Ao tentar acessar um dos links, a mensagem que aparece é que "A página que você está tentando acessar está temporariamente indisponível".



Sites de importantes veículos de comunicação ao redor do mundo saíram do ar na manhã desta terça-feira, 8. Até o momento, os veículos afetados foram The New York Times, Le Monde, The Guardian, Financial Times e CNN. Ao tentar acessar um dos links, a mensagem que aparece é que “Error 503 Service Unavailable. A página que você está tentando acessar está temporariamente indisponível. Aguarde um momento e tente novamente. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, em inglês. Pelo Twitter, o editor do inglês The Guardian, Alex Hern, relatou os problemas. Às 7h50 ele afirmou que a conexão voltou, mas usuários das redes sociais ainda relatam instabilidade.

Outras plataformas, como a Amazon, o Reddit, a Target e até o site oficial do governo britânico também saíram do ar. Segundo informações internacionais, os sites ficaram instáveis por mais de um hora e a interrupção foi atribuída a uma falha no provedor em uma rede de entrega de conteúdo em nuvem operada pela Fastly, baseada nos Estados Unidos. A falha também derrubou outros serviços menores, como o uso de emojis em redes como o Twitter. A Fastly é uma grande rede de distribuição de conteúdo, responsável pelo serviços dos veículos e outras gigantes, como Twitch, Pinterest, HBO Max e Spotify. A empresa relatou “falha generalizada” e, por volta das 8 horas manhã (horário de Brasília), afirmou que a situação estava resolvida. Todos os sites já estão funcionando normalmente.