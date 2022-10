Sobe para 130 o número de mortos após colapso de ponte na Índia

Lugar tinha sido reaberto nesta semana após meses fechado; alguns feridos recebem atendimento médico

REUTERS/Stringer Ponte suspensa tinha reaberto essa semana após meses fechado



Ao menos 130 pessoas morreram na Índia neste domingo, 30, quando uma ponte suspensa da era colonial desabou no estado de Gujarat, fazendo com que dezenas caíssem no rio. As autoridades indicaram que cerca de 500 pessoas estavam na ponte comemorando um festival quando os cabos que sustentavam a estrutura cederam, fazendo com que ela desabasse no rio. Inicialmente o número de mortos era de, pelo menos, 75 pessoas. Mas logo as autoridades seguiram atualizando as informações sobre situação, apontando mais vítimas. “O balanço de mortos atualmente é de 130”, disse Rahul Tripathi, superintendente da polícia. Ele disse, ainda, que outras 15 pessoas recebiam atendimento no hospital. “As pessoas caíram umas em cima das outras depois que a ponte colapsou. Elas foram em massa até a ponte para celebrar rituais e para o festival do Diwali. Havia muitas crianças e mulheres entre as vítimas”, disse uma testemunha à imprensa local. Vídeos divulgados que ainda não tiveram a autenticidade comprovada mostravam pessoas pendurando os restos da estrutura na escuridão e tentando nadar para a margem para se salvar.

*Com informações da AFP