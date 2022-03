Sobrevivente do Holocausto de 96 anos morre após ataque russo na Ucrânia

Boris Romantschenko resistiu à tortura em quatro campos de concentração nazistas e teve que servir por vários anos no exército soviético estacionado na Alemanha Oriental

O ex-prisioneiro e sobrevivente de Buchenwald – campo de concentração nazista – Boris Romantschenko, de 96 anos, morreu após um bombardeio na cidade de Kharkiv, na Ucrânia. A informação foi dada pela Fundação Alemã Memorial de Buchenwald e Mittelbau que obteve a notícia pela neta de Romantschenko. “Um bombardeio atingiu o prédio de vários andares em que ele morava. Seu apartamento foi incendiado”, dizia o comunicado. A associação estava em contato há vários anos com Romantschenko, que estava doente e mal podia sair do apartamento onde morava sozinho, no oitavo andar de um prédio em Kharkiv.

“A terrível morte de Boris Romantschenko mostra o quanto a guerra na Ucrânia é uma ameaça para os sobreviventes dos campos de concentração”, ressaltou a Fundação Memorial de Buchenwald e Mittelbau-Dora, que está tentando enviar remédios e alimentos aos ucranianos sitiados, e estima que cerca de 42.000 sobreviventes da perseguição nazista vivem atualmente na Ucrânia. Segundo a fundação, Romantschenko foi deportado para a Alemanha em 1942, aos 16 anos, como trabalhador forçado.

Em 1943, após uma tentativa de fuga, ele foi enviado para o campo de Buchenwald no centro da Alemanha. De acordo com a associação de caridade Maximilian Kolbe, o sobrevivente teve que servir por vários anos no exército soviético estacionado na Alemanha Oriental antes de retornar à Ucrânia. Atualmente, ele era vice-presidente do Comitê Internacional Buchenwald-Dora e durante uma cerimônia de aniversário da libertação do campo de Buchenwald em 2012, Boris Romantschenko tinha lido na ocasião o juramento de Buchenwald: “A construção de um novo mundo de paz e liberdade é o nosso ideal”.