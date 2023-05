Sofá sai voando de prédio de 35 andares após tempestade na Turquia; veja vídeo

Uma cena inusitada e típica de filmes foi registrada na Turquia. Isso porque os moradores capturaram o momento exato em que um sofá foi visto voando entre os prédios na cidade de Ancara, capital turca, logo após fortes chuvas e tempestades que atingiram o país. O responsável pelo vídeo que viralizou na internet e rendeu uma série de comentários, é Onur Kalmaz, que disse que na hora ele estava segurando o telefone e tentando checar o carro com a câmera quando viu a mobília vindo em sua direção. “Ninguém ficou ferido, mas estávamos com muito medo”, disse o autor, acrescentando que o sofá caiu em um jardim depois de bater em prédios próximos. A mobília estava na varanda de um prédio de 35 andares. O prefeito de Ancara, Mansur Yavas, emitiu um alerta em sua página de mídia social na quarta-feira, 17, pedindo aos moradores que tenham cuidado com ventos fortes e inundações repentinas.

A storm caused sustained winds in Ankara, Turkey on May 17, 2023, strong enough to fly furnitures off buildings. This video shows a couch flying off a high rise and hitting another building

