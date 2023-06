Soldados desmaiam durante parada militar inspecionada pelo príncipe William

Membro da família real reconheceu as ‘condições difíceis’ do clima; temperaturas atingiram os 30°C

Adrian DENNIS / AFP Um membro da Grenadier Guards - avaliação final do desfile antes de ser apresentado ao rei Charles III - é carregado após desmaiar



A família real testemunhou neste sábado uma parada militar e ao menos três soldados desmaiaram em decorrência das altas temperaturas. No local, o príncipe William inspecionava a tropa e reconheceu as “condições difíceis” do clima e a dificuldade dos trabalhadores em lidar com a questão. Em Heathrow, local da agenda da família real, o serviço de meteorologia local informo que as temperaturas atingiram 30°C no Reino Unido pela primeira vez este ano, sendo o maior pico climático alcançado na Inglaterra em quase duas décadas. O Príncipe de Gales liderou o Coronel’s Review e utilizou as suas redes sociais, mais tarde, para prestar uma homenagem aos soldados presentes. Em uma publicação no Twitter, o príncipe pontuou: “Um grande obrigado a todos os soldados (sic) que participaram da Revisão do Coronel esta manhã no calor. Condições difíceis, mas todos vocês fizeram um trabalho muito bom. Obrigado”. Segundo o portal Sky News, nas plataformas, fotos das tropas em que os oficiais encontram-se desmaiados ou carregados por macas viralizaram. Durante a revisão do coronel, havia mais de 1.400 soldados e 200 cavalos da Divisão Doméstica dos guardas galeses, irlandeses, escoceses e granadeiros. A cerimônia envolveu cavalos e soldados realizando complexas manobras de treinamento no campo de batalha ao som de música militar.