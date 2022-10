‘Somos capazes de derrubar a maioria dos mísseis russos’, afirma Zelenskiy após bombardeio na Ucrânia

Fala vem após Força Aérea ucraniana informar que 33 mísseis foram disparados contra o país na manhã de sábado, gerando problemas de energia em todo o território

REUTERS/Valentyn Ogirenko Presidente da Ucrânia espera melhorar a capacidade técnica militar do país com ajuda de parceiros



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que a Ucrânia é capaz de derrubar a maioria dos mísseis enviados pela Rússia e que a força militar do país ainda pretende melhorar seu desempenho, durante pronunciamento noturno realizado neste sábado, 22. A fala vem após a nação russa lançar ataques à infraestrutura ucraniana em uma escala “muito ampla”, segundo o presidente. “Nossa Força Aérea mostra bons resultados. Claro, ainda não temos capacidade técnica para derrubar 100% dos mísseis e drones de ataque russos. Aos poucos chegaremos lá, com a ajuda de nossos parceiros, tenho certeza. Mas já estamos derrubando a maioria dos mísseis de cruzeiro e dos drones. Somente na primeira metade deste dia, 20 mísseis foram derrubados”, afirmou. Mais de uma dúzia de mísseis russos atingiram estruturas críticas em toda a Ucrânia no sábado. Como resultado, várias regiões relataram quedas de energia elétrica.

A Força Aérea ucraniana havia informado anteriormente que 33 mísseis foram disparados contra o país na manhã de sábado. Desde 10 de outubro, a Rússia tem atacado constantemente instalações de energia da Ucrânia, atingindo pelo menos metade de sua geração de energia térmica e até 40% de todo o sistema. Partes de Kyiv sofreram cortes de energia no início da noite. Em uma área central da capital, lojas foram fechadas e semáforos foram desligados. “Continuamos a eliminar as consequências dos ataques terroristas de hoje em nossa infraestrutura. A geografia deste último ataque maciço foi muito vasta. O principal alvo dos terroristas são as instalações de energia. A estabilidade da indústria de energia de todo o nosso estado depende de cada cidade e distrito da Ucrânia. Estamos tentando devolver a luz às pessoas o mais rápido possível”, declarou o presidente.