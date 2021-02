Sonda da NASA aterrissa em Marte para coletar amostras de vida microbiana

Rover Perseverance chegou ao planeta vermelho no fim da tarde desta quinta-feira, 18

Reprodução/ NASA Trajeto em que a sonda Perseverance irá fazer em Marte



No fim da tarde desta quinta-feira, 18, a sonda da NASA Rover Perseverance aterrissou no solo de Marte. A agência confirmou em seu site oficial dizendo que o Laboratório de Propulsão a Jato da agência “explodiu em aplausos” ao receber informações da sonda. A Perseverance foi lançada há 201 dias no Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos, e busca sinais de vida antiga no planeta vermelho. Esse é o quinto rover (veículo de exploração espacial) da NASA a entrar em Marte. Desta vez, o veículo carrega um novo conjunto de instrumentos científicos para comprovar as descobertas do Curiosity, que descobriu que partes de Marte poderiam ter suportado vida microbiana bilhões de anos atrás.

De acordo com a agência, a sonda pousou na base de um antigo lago, a cratera Jezero, para coletar amostras. A missão ainda inclui realizar um teste que converte CO2 em oxigênio, caracterizar a geologia e o clima do planeta e preparar o caminho para uma exploração humana. “Esperamos que os melhores lugares para procurar bioassinaturas sejam no leito de Jezero ou em sedimentos costeiros que podem estar incrustados com minerais carbonáticos, que são especialmente bons em preservar certos tipos de vida fossilizada na Terra”, disse Ken Williford, cientista-assistente do projeto para a missão Marte 2020. “Mas enquanto procuramos por evidências de micróbios antigos em um mundo alienígena antigo, é importante manter a mente aberta”, completou.