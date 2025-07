STF compartilha entrevista em que autor de ‘Como as Democracias Morrem’ diz que Brasil é mais democrático que os EUA

Professor da Universidade de Harvard afirma que as instituições brasileiras reagiram de forma mais firme às ameaças ocorridas em 2022 do que os Estados Unidos nos ataques ao Capitólio

Steven Levitsky Segundo Levitsky, o STF teve um papel fundamental na defesa da democracia durante o governo Jair Bolsonaro



O Supremo Tribunal Federal (STF) republicou nesta terça-feira (22), em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), uma entrevista do cientista político norte-americano Steven Levitsky à BBC News em que afirma que o Brasil é descrito como um sistema mais democrático que os Estados Unidos. Levitsky, professor da Universidade de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem, afirmou que as instituições brasileiras reagiram de forma mais coordenada e firme às ameaças ocorridas nas eleições de 2022 do que as instituições americanas diante dos ataques ao Capitólio, em 2021, durante o governo Donald Trump.

Segundo o pesquisador, o STF teve um papel fundamental na defesa da democracia durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Ele ponderou, no entanto, que após superada a crise institucional, a Corte deve retomar uma atuação mais restrita. “Sempre que há um órgão não eleito formulando políticas, se está em um território perigoso em uma democracia”, afirmou.

Levitsky também comentou o inquérito que apura a atuação de Bolsonaro após as eleições de 2022. “Com relação ao processo contra Bolsonaro, pelo que posso perceber, o tribunal parece estar no seu devido lugar. Este é o trabalho do tribunal: julgar Bolsonaro e puni-lo, se ele for de fato considerado culpado”, disse.

A entrevista foi destacada em meio à repercussão do novo inquérito contra o ex-presidente no STF, que investiga uma suposta tentativa de pressionar o Judiciário com o apoio de medidas adotadas pelo governo de Donald Trump. A suspeita é de que Bolsonaro tenha buscado interferir em processos judiciais com o uso de sanções internacionais.

Veja publicação republicada pelo STF:

Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert