Submarino fantasma é encontrado por Marinha da Colômbia com 2,6 toneladas de cocaína e dois corpos

Segundos os militares, no momento em que a embarcação foi descoberta, ela sofria com entrada de água em seu interior; duas pessoas com vida foram resgatadas

Reprodução/Twitter/@ArmadaColombia Submarino encontrado nas águas da Colômbia



A Marinha da Colômbia encontrou no dia 12 de março um submarino fantasma com 2,6 toneladas de cloridrato de cocaína, dois corpos e duas pessoas vivas, vagando em suas águas. A embarcação estava à deriva e, segundos os militares, no momento em que foi descoberto sofria com entrada de água em seu interior. “As pessoas capturadas, os dois corpos e a carga foram transportados ao porto local e deixado à disposição das autoridades competentes”, disse o capitão de fragada da Marinha da Colômbia. Os oficiais também informaram que ocorreu um vazamento de gases tóxicos do combustível do submarino, que contaminaram o ambiente, e que a droga tinha como destino a América Central e foi avaliada em US$ 87 milhões (mais de R$ 465 milhões). Essa não é a primeira vez que os colombianos encontraram. Em 2021 foi apreendido, em Buenaventura, um submarino com 400 quilos de cocaína. Dez anos antes, em 2011, outra embarcação, com mais de 30 metros de comprimento com destino ao México, foi identidiada pala marinha.